Керівництво Ради просять посилити охорону засідань аграрного комітету

Фото: глава парламенту Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фракція "Слуга народу" просить правоохоронців відреагувати на бійку в Раді після засідання аграрного комітету

Фракція "Слуга Народу" просить керівництво Верховної ради посилити охорону засідань аграрного комітету парламенту. Про це вказано у заяві фракції.

Так, "СН" заявляє, що у середу під час засідання комітету з питань агрополітики стався напад групи осіб на народного депутата, члена фракції "Слуга Народу" Андрія Богданця.

"Вважаємо цей інцидент свідомою провокацією, яка має на меті зрив законотворчого процесу і дестабілізацію ситуації у Раді на догоду певним політичним силам. Дуже показовою для нас є кооперація у спробі зриву роботи комітету між представниками партій проросійського спрямування і політичних сил, які називають себе патріотичними", - зазначається у заяві політсили.

Так, фракція просить правоохоронні органи належним чином відреагувати на цей інцидент.

"Ми звертаємося до керівництва Верховної ради та Апарату Верховної ради із закликом забезпечити можливість стабільної роботи комітету з аграрної політики - у тому числі, шляхом тимчасового перенесення засідань у більш захищене приміщення та посилення охорони і забезпечення громадського порядку під час і в місці проведення засідань", - підкреслюється у заяві.

Нагадаємо, сьогодні в Раді сталася бійка після засідання комітету ВР з питань аграрної політики. Так, зіткнення відбулися між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода".

Підкреслимо, нардеп від "СН" Ірина Верещук повідомила, що активісти таким чином намагалися домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань аграрної політики продовжить розгляд законопроекту про обіг землі, яким передбачається відкриття ринку землі, в четвер, 12 грудня.

Підкреслимо також, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підкреслив, що через велику кількість поправок законопроект "Про обіг землі" нардепи можуть не встигнути прийняти в другому читанні в останній пленарний тиждень грудня.