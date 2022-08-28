Руководство ООН отреагировало на блокировку РФ итогового документа по ядерному договору

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

Генсек заявил, что напряженная международная обстановка и повышенный риск применения ядерного оружия случайно или в результате просчета требуют срочных и решительных действий.

Генеральный секретарь призвал государства использовать все возможности диалога, дипломатии и переговоров для ослабления напряженности, снижения ядерных рисков и устранения ядерной угрозы раз и навсегда.

Посол Аргентины Густаво Злаувинен, председатель Обзорной конференции, сказал журналистам, что он разочарован тем, что стороны не приняли итоговый документ консенсусом.

Злаувинен сказал, что он знал, что перспективы были очень призрачными еще до начала разбирательства, учитывая расхождения во взглядах по таким вопросам, как прошлые обязательства по гарантиям безопасности.

"Но вторжение России в Украину в феврале обострило эту напряженность, и мы знали, что война в Украине бросит тень на Обзорную конференцию", - сказал он.

Заключительное пленарное заседание было отложено, а затем приостановлено на несколько часов, сказал он, из-за переговоров в последнюю минуту, в частности, с российской делегацией, которая не смогла согласиться с текстом, "если не будут внесены очень важные изменения в формулировку с относительно ситуации с украинскими ядерными объектами, находящимися под контролем России".

Злаувинен попытался выяснить, примут ли другие делегации эту формулировку, но этого не произошло.

К журналистам также обратилась Верховный представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу. Как и генеральный секретарь, она была разочарована результатом.

"Окончательный проект был, конечно, не идеальным документом. Мы все это знали. Но подавляющее большинство государств-участников считают, что это по-прежнему будет в интересах международного сообщества", - сказала она.

Накамицу подчеркнула, что, хотя Конференция второй раз подряд завершилась без достижения консенсуса, ДНЯО не рухнет и не понесет немедленного ущерба.

"Однако я думаю, что мы должны убедиться, что мы повернем вспять эту тенденцию уверенности и доверия к этому режиму ДНЯО, который продолжает снижаться. Нам нужно обратить вспять разочарование", - сказала она.

Как сообщалось, Россия заблокировала соглашение по заключительному документу конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который подвергает критике захват крупнейшей в Европе атомной электростанции в Энергодаре.

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