Керівництво ООН відреагувало на блокування РФ підсумкового документа щодо ядерного договору

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

Генсек заявив, що напружена міжнародна обстановка і підвищений ризик застосування ядерної зброї випадково або унаслідок прорахунку вимагають термінових і рішучих дій.

Генеральний секретар закликав держави використовувати всі можливості діалогу, дипломатії і переговорів для ослаблення напруженості, зниження ядерних ризиків і усунення ядерної загрози раз і назавжди.

Посол Аргентини Густаво Злаувінен, голова Оглядової конференції, сказав журналістам, що він розчарований тим, що сторони не прийняли підсумковий документ консенсусом.

Злаувінен сказав, що він знав, що перспективи були дуже примарними ще до початку розгляду, враховуючи розбіжності у поглядах з таких питань, як минулі зобов'язання щодо гарантій безпеки.

"Але вторгнення Росії в Україну в лютому загострило цю напруженість, і ми знали, що війна в Україні кине тінь на оглядову конференцію", - сказав він.

Завершальне пленарне засідання було відкладено, а потім призупинено на кілька годин, сказав він, через переговори в останню хвилину, зокрема, з російською делегацією, яка не змогла погодитися з текстом, "якщо не будуть внесені дуже важливі зміни у формулювання з щодо ситуації з українськими ядерними об'єктами, що знаходяться під контролем Росії".

Злаувінен спробував з'ясувати, чи приймуть інші делегації це формулювання, але цього не сталося.

До журналістів також звернулася Верховний представник ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу. Як і генеральний секретар, вона була розчарована результатом.

"Остаточний проєкт був, звичайно, не ідеальним документом. Ми всі це знали. Але переважна більшість держав-учасниць вважають, що це як і раніше буде в інтересах міжнародної спільноти", - сказала вона.

Накаміцу підкреслила, що, хоча конференція вдруге поспіль завершилася без досягнення консенсусу, ДНЯЗ не впаде і не матиме втрат.

"Однак я думаю, що ми маємо переконатися, що ми повернемо назад цю тенденцію впевненості і довіри до цього режиму ДНЯЗ, який продовжує знижуватися. Нам потрібно повернути назад розчарування", - сказала вона.

Як повідомлялося, Росія заблокувала угоду за кінцевим документом конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), який піддає критиці захоплення найбільшої в Європі атомної електростанції в Енергодарі.

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