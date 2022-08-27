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РФ заблокировала итоговый документ конференции по ядерному договору с упоминанием ЗАЭС

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Нью-Йорк, Суббота 27 августа 2022 03:30
РФ заблокировала итоговый документ конференции по ядерному договору с упоминанием ЗАЭС Фото: Россия заблокировала итоговый документ на конференции по ядерному договору (flickr.com nuclear)
Автор: Артур Родивилов

Россия заблокировала соглашение по заключительному документу конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который подвергает критике захват крупнейшей в Европе атомной электростанции в Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Заместитель директора Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Иван Вишневецкий заявил на итоговом заседании конференции по рассмотрению ДНЯО, что "к сожалению, по этому документу нет консенсуса".

Он утверждает, что многие страны, а не только Россия, не согласны с "целым множеством вопросов" в 36-страничном проекте документа.

В проекте документа есть как минимум три конкретных упоминания о Запорожской АЭС, в том числе выражение "серьезной озабоченности" ее безопасностью, военными действиями на станции и потерей украинскими властями контроля над объектом. В проекте выражается поддержка усилиям МАГАТЭ по визиту миссии на ЗАЭС.

Документ нуждается в одобрении всей 191 страной-участницей договора, направленного на сдерживание распространения ядерного оружия.

Конференция по рассмотрению действия ДНЯО должна проводиться каждые пять лет, но ее отложили из-за пандемии COVID-19. Следующая конференция запланирована на 2026 год.

Ранее в Кремле заявили, что не рассматривают возможность продления договора между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. На данный момент между РФ и США нет никаких отношений.

В то же время, посол РФ в США Анатолий Антонов предложил Вашингтону приступить к переговорам по разработке договора, который придет на смену СНВ-3. Госдеп ранее говорил о заинтересованности в продлении договора после 2026 года.

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