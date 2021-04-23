УЗ перезаключила контракт с компанией, которая создала ей топливный дефицит

"Укрзализныця" заключила срочный контракт на поставку дизеля с компанией "Анвитрейд". Накануне именно эта компания отказалась отгружать УЗ топливо, создав тем самым кризисную ситуацию.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.

Так, 22 апреля, когда запасы дизеля полностью иссякли, УЗ в экстренном порядке закупила 50 тыс. тонн топлива на 1,35 млрд гривен. "Анвитрейд" выиграла лот на 269,8 млн грн.

По словам и.о. главы УЗ Ивана Юрика, это помогло преодолеть кризис.

Как известно, именно "Анвитрейд" 17 апреля отказалась отгружать УЗ дизель, хотя у нее был действующий контракт.

По новому контракту, УЗ заплатила за тонну дизеля 26 980 грн вместо 24 223 грн/т, как было в предыдущем контракте.

Компанию "Анвитрейд" участники рынка связывают с олигархом Виктором Медведчуком.