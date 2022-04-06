Руководителя прокуратуры Николаева, которого подозревают в госизмене, арестовали без права на залог

Центральный райсуд города Николаева избрал меру пресечения руководителю Николаевской окружной прокуратуры, которого подозревают в государственной измене. В частности, его задержали без права внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральный райсуд.