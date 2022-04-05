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Прокурор в Николаевской области сливал врагу информацию о местах содержания оккупантов

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Николаевская область, Вторник 05 апреля 2022 13:51
Прокурор в Николаевской области сливал врагу информацию о местах содержания оккупантов Офис Генерального прокурора (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Руководителя одной из окружных прокуратур Николаевской области задержали по факту государственной измены. В частности, мужчина сообщал врагу информацию об обстрелах в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Сообщается, что руководитель окружной прокуратуры, будучи поклонником "русского мира", систематически сливал врагу сведения о количестве и местах содержания военнопленных вооруженных сил РФ. Также он сообщал о результатах обстрелов Николаевской области, сведений о погибших военнослужащих и гражданских и другую информацию, которая интересовала оккупантов.

В частности, источник в правоохранительных органах сообщил РБК-Украина, что речь идет о главе Николаевской окружной прокуратуры Геннадии Германе.

К тому же в обмен на информацию он надеялся продолжить работу в органах прокуратуры в случае российской оккупации региона.

"Нами зафиксировано, что этот, стыдно сказать, прокурор выполнял преступные задания представителей государства-агрессора. Он надеялся продолжить работать в органах прокуратуры в случае захвата врагом региона, но забыл, что за такие действия предусмотрено пожизненное лишение свободы", - сказала Ирина Венедиктова.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СБУ.

"Мы выведем на чистую воду "крыс" в любых органах. Мы всех вас знаем. Тех, кто перекрашивается и переобувается на лету, ждет высшая мера наказания. "Русский мир" не спасет", - добавила генеральный прокурор.

Ранее мы сообщали, что прокуратура открыла дело из-за создания оккупационной власти в Каховке.

Также мы писали, что нацгвардия получила важные документы об оккупантах, которые вели бои в Киевской области.

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