Керівника прокуратури Миколаєва, якого підозрюють у держзраді, арештували без права на заставу
Центральний райсуд міста Миколаєва обрав запобіжний захід керівнику Миколаївської окружної прокуратури, якого підозрюють у державній зраді. Зокрема, його затримали без права внесення застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральний райсуд.
Повідомляється, що суддя обрала запобіжний захід керівнику Миколаївської окружної прокуратури, якого підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада).
Ухвалено рішення тримання під вартою без права внесення застави.
Відповідно до матеріалів клопотання, чоловік надавав через третю особу представникам спеціальних служб РФ інформацію, що шкодить територіальній цілісності, суверенітету та недоторканості України.
Зазначається, що підозрюваний частково визнав свою провину. Також він зазначив, що надавав певну інформацію одному з блогерів у мережі Інтернет, публікації якого здались підозрюваному об’єктивними та актуальними.
Раніше ми повідомляли, що прокурор у Миколаївській області зливав ворогу інформацію про місця утримання окупантів.
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