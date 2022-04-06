Керівника прокуратури Миколаєва, якого підозрюють у держзраді, арештували без права на заставу

Центральний райсуд міста Миколаєва обрав запобіжний захід керівнику Миколаївської окружної прокуратури, якого підозрюють у державній зраді. Зокрема, його затримали без права внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральний райсуд.