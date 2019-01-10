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Руководителя "Донецкого облавтодора" задержали на взятке

Новости » Происшествия    10.01.2019 - 17:04
Руководителя "Донецкого облавтодора" задержали на взятке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Закутаев вместе с юристом предприятия требовали 300 тыс. гривен взятки

И.о. директора ГП "Донецкий облавтодор" Игоря Закутаева задержали на взятке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины Юрия Луценко в Facebook.

Луценко отметил, что Закутаев вместе с юристом предприятия требовали и получили 300 тыс. гривен взятки.

"Чистим дороги. Прокуратура Киевской области совместно с УЗЭ ДЗЭ задокументовала противоправную деятельность руководителя ГП "Донецкий облавтодор" Закутаева, который в группе с юристом этого же ГП, требовали и получили 300 тыс. грн", - написал он.

Руководителя &quot;Донецкого облавтодора&quot; задержали на взятке

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, ранее сообщалось, что вчера следователи Государственного бюро расследований во Львове задержали инспектора пограничной службы пункта пропуска "Лужанка" Мукачевского пограничного отряда ГПСУ на взятке. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке председателя одной из районных государственных администраций Львовской области. Чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен.

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