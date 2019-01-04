Во Львовской области задержали на взятке главу райгосадминистрации

Фото: место задержания (ssu.gov.ua)

Чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке председателя одной из районных государственных администраций Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен. Он обещал не создавать искусственных препятствий в служебной деятельности и премировании подчиненного.

"Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения всей суммы неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные ди", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители 2 ноября задержали председателя Радеховской районной госадминистрации Львовской области, который требовал и получил одну тысячу долларов взятки за подписание договора о продлении срока действия аренды земельного участка одному из местных обществ.

Добавим, что Сиховский районный суд Львова осудил на 9 лет лишения свободы бывшего городского голову города Николаев в Львовской области за получение им взятки в 1 млн гривен.