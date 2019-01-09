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В Закарпатской области ГБР задержала пограничника на взятке

Новости » Общество    09.01.2019 - 17:13
В Закарпатской области ГБР задержала пограничника на взятке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пограничник пытался проглотить полученные средства

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове задержали инспектора пограничной службы пункта пропуска "Лужанка" Мукачевского пограничного отряда ГПСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, в течение трех последних месяцев инспектор требовал и получал от жителя Закарпатской области взятку на общую сумму 1 тыс. долларов за содействие в беспрепятственной перевозке табачных изделий из Украины в страны ЕС через пункт пропуска "Лужанка".

Инспектора задержали во время вымогательства и получения очередного транша неправомерной выгоды. Во время проведения обыска пограничник пытался проглотить полученные деньги.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (Получение неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) и избрании меры пресечения.

Фото: задержание пограничника (dbr.gov.ua)

Напомним, ГБР за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 4 тысячи долларов задержало исполняющего обязанности начальника одного из отделов Национальной полиции в Одессе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ГБР начало расследование смертельного ДТП во Львове.

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