Керівника "Донецького облавтодору" затримали на хабарі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закутаєв разом із юристом підприємства вимагали 300 тис. гривень хабаря

В.о. директора ДП "Донецький облавтодор" Ігоря Закутаєва затримали на хабарі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генпрокурора Україні Юрія Луценка у Facebook.

Луценко зазначив, що Закутаєв разом із юристом підприємства вимагали і отримали 300 тис. гривень хабаря.

"Чистимо дороги. Прокуратура Київської області спільно із УЗЕ ДЗЕ задокументовала протиправну діяльність керівника ДП "Донецький облавтодор" Закутаєва, який в групі з юристом цього ж ДП, вимагали і отримали 300 тис. грн", - написав він.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора слідчі Державного бюро розслідувань у Львові затримали інспектора прикордонної служби пункту пропуску "Лужанка" Мукачівського прикордонного загону ДПСУ на хабарі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч.3 ст.368 КК України.

Крім того, повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі голову однієї з районних державних адміністрацій Львівської області. Посадовець вимагав від свого підлеглого 21 тис. гривень.