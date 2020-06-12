ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Керівників податкової і митниці можуть звільнити через невиконання бюджету

Новини » Економіка     12.06.2020 - 22:20
Керівників податкової і митниці можуть звільнити через невиконання бюджету
Фото: Сергій Марченко (mof.gov.ua)

Керівництву поставлені завдання збільшити планові надходження на 10-15%

Керівники митної та фіскальної служб мають збільшити планові надходження до бюджету. В іншому разі вони будуть звільнені.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, травневий план загального фонду державного бюджету виконаний на 100%, у червні очікуваний план також виконають.

"Більше того, ми очікуємо виконання бюджету 2020 року. Керівництву податкової та митної служби поставлені завдання збільшити планові надходження на 10-15%. Якщо керівництво податкової та митниці не справиться, вони будуть звільнені", - заявив Марченко.

Нагадаємо, у квітні податкова зібрала на 6,85% менше коштів порівняно з минулим роком, а у травні показник знизився на більш, ніж 8,5%.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Державна податкова адмiністрація Українибюджетмитниця
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся