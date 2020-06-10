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В мае налоговая собрала на 8,5% меньше, чем в прошлом году

Новости » Финансы     10.06.2020 - 14:15
В мае налоговая собрала на 8,5% меньше, чем в прошлом году
Фото: деньги (РБК-Украина)

В апреле и мае 2020 года темп прироста налоговых поступлений в госбюджет стал отрицательным

В течение января-мая 2020 года по платежам, которые контролируются Государственной налоговой службой (ГНС), в государственный бюджет поступило 185,5 млрд грн, что на 9,1 млрд грн, или на 5,1% больше соответствующего показателя прошлого года. Впрочем, в апреле и мае 2020 года темп прироста налоговых поступлений в госбюджет стал отрицательным.

Об этом говорится на сайте налоговой, передает РБК-Украина.

Стоит отметить, что в апреле этого года темп прироста составил -6,85% к соответствующему показателю прошлого года, а в мае снизился на более, чем 8,5%, если сравнивать с маем 2019 года.

Вместе с тем в первом квартале налоговая демонстрировала положительную динамику.

В мае налоговая собрала на 8,5% меньше, чем в прошлом годуФото: "Налоговая правда" (facebbok.com)

Напомним, в апреле министр финансов Сергей Марченко сменил руководство ГНС и обязал новоназначенного председателя Алексея Любченко ежемесячно публично отчитываться по результатам наполнения бюджета. Впрочем, отчета налоговой о результатах апреля и мая так и не было.

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Автор: РБК-Украина

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