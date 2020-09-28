Руководитель "Укрзализныци" не видит смысла в сотрудничестве с Deutsche Bahn

Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак не видит возможности и смысла в сотрудничестве с немецкой Deutsche Bahn. Украину и Германию трудно сравнить.

Об этом он сказал в интервью изданию "Экономическая правда".

"Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не является столь жизненно важным, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша, имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла", - сказал он.

Как отметил Жмак, пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительств.

"Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-либо международных консультантов", - добавил Жмак.

Напомним, 5 февраля "Укрзализныця" и немецкая компания Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве. Алексей Гончарук, который возглавлял украинское правительства, заявлял, что на начальном этапе немецкая компания только консультировать "Укрзализныцю".

Планировалось, что компания Deutsche Bahn может заняться оперативным управлением "Укрзализныци" в феврале. Консалтинговое подразделение Deutsche Bahn является одним из ведущих в транспортном секторе.