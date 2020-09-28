Керівник "Укрзалізниці" не бачить сенсу у співпраці з Deutsche Bahn

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак не бачить можливості та сенсу у співпраці з німецькою Deutsche Bahn. Україну та Німеччину важко порівняти.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

"Наразі я не бачу можливості і сенсу залучати якихось іноземних фахівців. При всій повазі до Deutsche Bahn, що стосується вантажоперевезень, то нас важко порівнювати. В Європі вантажні залізничні перевезення не є настільки життєво важливим, як в Україні. Німеччина, Австрія, навіть Польща, мають дуже розвинуті мережі автобанів, тому залізниці конкурувати з ними немає сенсу", - сказав він.

Як зазначив Жмак, пасажирські перевезення в європейських країнах отримують фінансову допомогу від урядів.

"Тому наразі, враховуючи експертизу, яка є в мене і моєї команди, я не бачу необхідності залучати якихось міжнародних консультантів", - додав Жмак.

Нагадаємо, 5 лютого "Укрзалізниця" та німецька компанія Deutsche Bahn підписали меморандум про співпрацю. Олексій Гончарук, який очолював український уряду, заявляв, що на початковому етапі німецька компанія лише консультуватиме "Укрзалізницю".

Планувалося, що компанія Deutsche Bahn може зайнятися оперативним управлінням "Укрзалізниці" в лютому. Консалтинговий підрозділ Deutsche Bahn є одним з провідних в транспортному секторі.