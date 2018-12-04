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Руководитель газового бизнеса "Нафтогаза" прокомментировал свое российское гражданство

Новости » Энергетика    04.12.2018 - 16:04
Руководитель газового бизнеса "Нафтогаза" прокомментировал свое российское гражданство
Фото: Андрей Фаворов (Виталий Носач, РБК-Украина)

У Фаворова есть российское и американское гражданство, а также вид на жительство в Украине

Новый руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов считает нормальным то, что у него есть российское гражданство. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"У меня два паспорта. Я родился в России, в Москве. Переехал в юности в США. У меня два гражданства: американское и российское. А также постоянное место жительства в Украине", - сказал он.

При этом Фафоров отметил, что живет в Украине с 2009 года. "Мне здесь нравится. Хочу жить в стране, в которой завтра будет лучше, чем сегодня", - сообщил руководитель направления "Нафтогаза".

Отвечая на вопрос, зачем ему российское гражданство, Фаворов сказал: "Не знаю, как ответить, ну есть и есть. У нас глобализация: люди с разными гражданствами работают по всему миру, это нормально".

По его мнению, "Украина тоже часть этого мира, этой глобальной тенденции, и мы никуда от этого не денемся".

Напомним, в конце ноября в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили о том, что руководителем интегрированного газового бизнеса НАК будет назначен Андрей Фаворов. В группе "Нафтогаз" Фаворов будет заниматься вопросами добычи газа, оптовой торговли и розничной продажи газа.

До недавнего времени Фаворов был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины", однако планирует продать свою долю в компании, чтобы избежать конфликта интересов.

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