Керівник газового бізнесу "Нафтогазу" прокоментував своє російське громадянство

Фото: Андрій Фаворов (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Фаворова є російське і американське громадянство, а також право на постійне проживання в Україні

Новий керівник інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов вважає нормальним те, що у нього є російське громадянство. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Украина.

"У мене два паспорти. Я народився в Росії, в Москві. Переїхав в юності до США. У мене два громадянства: американське і російське. А також постійне місце проживання в Україні", - сказав він.

При цьому Фафоров зазначив, що живе в Україні з 2009 року. "Мені тут подобається. Хочу жити в країні, в якій завтра буде краще, ніж сьогодні", - повідомив керівник напрямку "Нафтогазу".

Відповідаючи на питання, навіщо йому російське громадянство, Фаворов сказав: "Не знаю, як відповісти, ну є і є. У нас глобалізація: люди з різними громадянствами працюють по всьому світу, це нормально".

На його думку, "Україна теж частина цього світу, цієї глобальної тенденції, і ми нікуди від цього не подінемося".

Нагадаємо, наприкінці листопада в НАК "Нафтогаз України" повідомили про те, що керівником інтегрованого газового бізнесу НАК буде призначений Андрій Фаворов. У групі "Нафтогаз" Фаворов буде займатися питаннями видобутку газу, оптової торгівлі та роздрібного продажу газу.

До недавнього часу Фаворов був директором і керуючим партнером компанії "Енергетичні ресурси України", проте планує продати свою частку в компанії, щоб уникнути конфлікту інтересів.