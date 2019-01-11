Руководитель аппарата киевского суда получил штраф за подделку документов

Иллюстративное фото (Униан)

Руководитель аппарата Дарницкого райсуда подделывал решения суда

Подольский суд Киева наложил штраф в размере 17 тыс. гривен на руководителя аппарата Дарницкого райсуда Киева за уголовные правонарушения, в частности за подделку решений суда. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на тексте решение суда.

"Утвердить соглашение от 09.10.2018 г. о признании виновности заключенное между прокурором Галушко П.П. и обвиняемым", - говорится в тексте решения.

Так, суд признал лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права занимать должности в органах государственной власти.

Следствие установило, что руководитель аппарата Дарницкого районного суда г. Киев, являясь должностным лицом Дарницкого районного суда г. Киева и ответственным за наполнения Единого государственного реестра судебных решений электронными копиями судебных решений вынесенными Дарницким районным судом, противоправно использовал предоставленные ему полномочия и свое служебное положение, умышленно совершив уголовные правонарушения.

Так, в течение 2015-2017 годов, в неустановленных на настоящее время лиц, материалы уголовного производства в отношении которых выделены в отдельное производство, возник преступный умысел на завладение рядом объектов недвижимого имущества на основании поддельных решений Дарницкого районного суда г. Киева.

Ранее РБК-Украина писало, что 13 апреля 2018 года по подозрению в незаконном отчуждении объектов государственной собственности в центре Киева прокуратура задержала руководителя аппарата районного суда Киева.