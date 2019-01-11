Керівник апарату київського суду отримав штраф за підробку документів

Іллюстративне фото (Уніан)

Керівник апарату Дарницького райсуду підробляв рішення суду

Подільський суд Києва наклав штраф у розмірі 17 тис. гривень на керівника апарату Дарницького райсуду Києва за кримінальні правопорушення, зокрема за підробку рішень суду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на тексті рішення суду.

"Затвердити угоду від 09.10.2018 р. про визнання винуватості укладену між прокурором Галушко П.П. та обвинуваченим", - йдеться у тексті рішення.

Так, суд визнав особу винною та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади.

Слідство встановило, що керівник апарату Дарницького районного суду м. Києва, будучи службовою особою Дарницького районного суду м. Києва та відповідальним за наповнення Єдиного державного реєстру судових рішень електронними копіями судових рішень винесеними Дарницьким районним судом, протиправно використав надані йому повноваження та своє службове становище, умисно вчинивши кримінальні правопорушення.

Так, упродовж 2015-2017 років, у невстановлених на даний час осіб, матеріали кримінального провадження у відношенні яких виділені в окреме провадження, виник злочинний умисел на заволодіння рядом об'єктів нерухомого майна на підставі підроблених рішень Дарницького районного суду м. Києва.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 квітня 2018 року за підозрою у незаконному відчуженні об'єктів державної власності у центрі Києва прокуратурою затримано керівника апарату районного суду Києва.