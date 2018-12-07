Керівник апарату адміністрації Трампа збирається у відставку, - CNN

Фото: Джон Келлі (State Department)

Після 17 місяців співпраці відносини між Келлі та Трампом зайшли у глухий кут, і обидві сторони не можуть продовжувати працювати разом

Керівник апарату адміністрації президента США Джон Келлі найближчими днями, ймовірно, подасть у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN із посиланням на джерела в Білому домі.

"Очікується, що найближчими днями глава апарату президентської адміністрації США Джон Келлі подасть у відставку", - йдеться у повідомленні.

Видання зазаначає, що після 17 місяців співпраці відносини між Келлі та Трампом зайшли у глухий кут, і обидві сторони не можуть продовжувати працювати разом. За словами співрозмовника телеканалу, тепер Трамп розглядає питання заміни Келлі. Не виключено, що його наступником може стати нинішній глава адміністрації віце-президента США Нік Ейєрс.

Раніше повідомлялось, що Трамп подумує про зміну відразу декількох високопоставлених співробітників адміністрації Білого дому.

Також Трамп може незабаром оголосити про звільнення міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Трамп скасував поїздку з Нільсен до військовослужбовцем південний Техас, а також заявив своїм помічникам, що хоче звільнити її як можна швидше. Кілька джерел заявили, що про її відставку можуть оголосити вже на поточному тижні.