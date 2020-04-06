Руководить УПЛ до избрания нового президента будет Дирекция лиги

Дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) во главе с исполнительным директором будет руководить организацией вплоть до избрания нового президента. Об этом пишет Sport Arena.

В понедельник, 6 апреля, истекает срок полномочий Томаса Гримма, а выборы нового главы, которые должны были состояться на следующий день, перенесли в связи с эпидемией коронавируса.

Выборы нового руководителя организации, которые согласно уставу УПЛ должны пройти очно, запланированы на 27 апреля.

Гримм о своем желании покинуть пост руководителя Премьер-лиги заявлял еще в конце прошлого года. Швейцарца избрали президентом УПЛ 6 апреля 2018 со сроком контракта на два года. Его главной обещанием было создание единого пула. Однако, это не удалось воплотить.

Томас Гримм во время Евро-2016 был юридическим советником штаба сборной Украины, позже занимался вопросами проведения в стране финала Лиги чемпионов в Киеве в структуре УАФ.

На должность нового президента УПЛ претендуют два кандидата: Александр Шевченко и Михаил Метревели.