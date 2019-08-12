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Президент УПЛ готов подать иск в CAS по делу телепула

Новости » Спорт    12.08.2019 - 14:27
Президент УПЛ готов подать иск в CAS по делу телепула
Фото: Томас Гримм (upl.ua)

Он подчеркнул, что ни один из клубов не имел права заключать личные договоренности

Президент украинской Премьер-лиги (УПЛ) Томас Гримм рассказал о намерении подать в CAS иск по делу телепула. Слова чиновника передает tribuna.com.

"Каналы "Футбол" - единственный транслятор матчей УПЛ. Контракты пяти клубов с другим телеканалом недействительны. На этой неделе мы вышлем им письмо и будем ждать диалог. Мы как лига должны отреагировать и защитить интересы наших партнеров", - сказал функционер.

Томас Гримм в очередной раз подчеркнул, что ни один из клубов не имел права заключать индивидуальные контракты с другими каналами.

"Я с удовольствием обращусь в CAS в Лозанну, потому что это спортивный принцип. Если он примет решение в нашу пользу, то клубы должны вернуться в пул", - сказал Гримм.

Напомним, единственный телепул не поддержали "Карпаты", "Динамо", "Заря", "Днепр-1" и "Десна". Их домашние матчи транслируются на телеканалах 2+2 и УНИАН.

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