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Руководить УПЛ до избрания нового президента будет Дирекция лиги

Новости » Спорт     06.04.2020 - 13:26
Руководить УПЛ до избрания нового президента будет Дирекция лиги
Фото: Томас Гримм (upl.ua)

Истекает срок полномочий Томаса Гримма

Дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) во главе с исполнительным директором будет руководить организацией вплоть до избрания нового президента. Об этом пишет Sport Arena.

В понедельник, 6 апреля, истекает срок полномочий Томаса Гримма, а выборы нового главы, которые должны были состояться на следующий день, перенесли в связи с эпидемией коронавируса.

Выборы нового руководителя организации, которые согласно уставу УПЛ должны пройти очно, запланированы на 27 апреля.

Гримм о своем желании покинуть пост руководителя Премьер-лиги заявлял еще в конце прошлого года. Швейцарца избрали президентом УПЛ 6 апреля 2018 со сроком контракта на два года. Его главной обещанием было создание единого пула. Однако, это не удалось воплотить.

Томас Гримм во время Евро-2016 был юридическим советником штаба сборной Украины, позже занимался вопросами проведения в стране финала Лиги чемпионов в Киеве в структуре УАФ.

На должность нового президента УПЛ претендуют два кандидата: Александр Шевченко и Михаил Метревели.

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