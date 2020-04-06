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Керувати УПЛ до обрання нового президента буде Дирекція ліги

Новини » Спорт     06.04.2020 - 13:26
Керувати УПЛ до обрання нового президента буде Дирекція ліги
Фото: Томас Гримм (upl.ua)

Закінчується строк повноважень Томаса Грімма

Дирекція української Прем'єр-ліги (УПЛ) на чолі з виконавчим директором керуватиме організацією аж до обрання нового президента. Про це пише Sport Arena.

У понеділок, 6 квітня, закінчується термін повноважень Томаса Грімма, а вибори нового глави, які повинні були відбутися на наступний день, перенесли у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Вибори нового керівника організації, які відповідно до статуту УПЛ повинні пройти очно, заплановані на 27 квітня.

Грімм про своє бажання залишити посаду керівника Прем'єр-ліги заявляв ще в кінці минулого року. Швейцарця обрали президентом УПЛ 6 квітня 2018 з терміном контракту на два роки. Його головною обіцянкою було створення єдиного пулу. Однак, це не вдалося втілити.

На посаду нового президента УПЛ претендують два кандидати: Олександр Шевченко і Михайло Метревелі.

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