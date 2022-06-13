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Руководил ракетным обстрелом Ровенской области. Командиру летчиков РФ сообщили о подозрении

Фото: Офис Генерального прокурора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Командир 23-го истребительного авиационного Таллиннского полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа РФ заочно уведомлен о подозрении в совершении преступлений в Украине. Он дал приказ о ракетных обстрелах Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Подполковник российской армии в марте отдал преступный приказ подчиненному подразделению о нанесении боевыми самолетами ракетных ударов по гражданским незащищенным объектам на территории Ровенской области", - говорится в сообщении.

Прокуроры добавляют, что речь идет о нефтебазах в г. Дубно и пгт Клевань.

"Во исполнение этих приказов пилоты боевых самолетов РФ вылетали с аэродрома Барановичи (Беларусь) и без пересечения воздушного пространства Украины осуществляли ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры Ровенской области", - добавляют в ОГПУ.

Это привело к загрязнению атмосферы, воздуха и земли нефтепродуктами и продуктами их сгорания, а также полной остановке работы нефтебаз. В настоящее время установлено, что экологии нанесен ущерб более чем на 11 млн грн.

Ранее украинские разведчики узнали имена российских пилотов, выполнявших бомбардировки территории Украины. В списке - 97 преступников.

Также украинские разведчики опубликовали имена 416 российских военных из 566 отдельного военно-транспортного авиационного полка (войсковая часть №41495) села Сеща Брянской области. Они также участвовали в обстрелах городов в Украине.

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Ровенская область