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Разведка опубликовала имена российских пилотов, бомбивших Украину

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 14:55
Разведка опубликовала имена российских пилотов, бомбивших Украину Опубликовали имена российских пилотов (facebook.com.aviacionmilitar.am)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные уже 21-й день разрушают украинские города и убивают мирное население. В частности, украинская разведка опубликовала список военнослужащих, которые обстреливали мирные города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

В списке российские военные из 566 отдельного военно-транспортного авиационного полка (войсковая часть 41495) села Сеща Брянской области.

Всего в списке есть 416 оккупантов. В разведке подчеркнули, что их имена должен знать каждый.

"Настало время подрезать этим "летунам" их крылышки!", - добавили в ГУР.

Просмотреть полный список можно просмотреть по ссылке.

Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала имена военных зенитно-ракетного полка РФ, обстреливающих города Украины.

Также мы писали, что разведка обнародовала список еще почти 40 российских оккупантов.

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