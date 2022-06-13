Керував ракетним обстрілом Рівненської області. Командиру льотчиків РФ повідомили про підозру

"Підполковник російської армії у березні віддав злочинний наказ підпорядкованому підрозділу про нанесення бойовими літаками ракетних ударів по цивільних незахищених об’єктах на території Рівненської області", - йдеться в повідомленні.

Прокурори додають, що йдеться про нафтобази у м. Дубно та смт Клевань.

"На виконання цих наказів пілоти бойових літаків РФ вилітали з аеродрому Барановичі (Білорусь) та без перетину повітряного простору України здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури Рівненської області", - додають в ОГПУ.

Це призвело до забруднення атмосфери, повітря та землі нафтопродуктами і продуктами їх згоряння, а також до повної зупинки роботи нафтобаз. Наразі встановлено, що екології завдано шкоди на понад 11 млн грн.