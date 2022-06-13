Керував ракетним обстрілом Рівненської області. Командиру льотчиків РФ повідомили про підозру

Командиру 23-го винищувального авіаційного Талліннського полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ППО Східного військового округу РФ заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в Україні. Він дав наказ про ракетні обстріли Рівненської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"Підполковник російської армії у березні віддав злочинний наказ підпорядкованому підрозділу про нанесення бойовими літаками ракетних ударів по цивільних незахищених об’єктах на території Рівненської області", - йдеться в повідомленні.
Прокурори додають, що йдеться про нафтобази у м. Дубно та смт Клевань.
"На виконання цих наказів пілоти бойових літаків РФ вилітали з аеродрому Барановичі (Білорусь) та без перетину повітряного простору України здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури Рівненської області", - додають в ОГПУ.
Це призвело до забруднення атмосфери, повітря та землі нафтопродуктами і продуктами їх згоряння, а також до повної зупинки роботи нафтобаз. Наразі встановлено, що екології завдано шкоди на понад 11 млн грн.
Раніше українські розвідники дізналися про імена російських пілотів, які виконували бомбардування території України. У списку – 97 злочинців.
Також українські розвідники опублікували імена 416 російських військових з 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина №41495) села Сеща Брянської області. Вони також брали участь у обстрілах міст в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.