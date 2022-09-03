Руководил операцией по захвату Киева: в Украине будут судить военачальника армии РФ

В Украине будут судить генерал-полковника армии РФ, который руководил операцией по захвату Киева. 24 февраля он также отдал приказ на вторжение на территорию Украины подчиненному личному составу, который в то время находился на территории Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители также установили, что российский генерал в марте 2022 года проживал в селе Здвижовка Бучанского района и из захваченного детского сада руководил боевыми действиями. Также в селе Катюжанка он вручал российским военным государственные награды для повышения их морально-психологического состояния.

Вторжение российских захватчиков на территорию Украины сопровождалось оккупацией населенных пунктов, бомбардировкой гражданских объектов. Это привело к гибели мирного населения, включая детей.

Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении генерал-полковника с РФ. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Такие преступления наказываются лишением свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.