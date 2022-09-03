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Керував операцією із захоплення Києва: в Україні судитимуть воєначальника армії РФ

Фото: російського генерала судитимуть за напад на Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні судитимуть генерал-полковника армії РФ, який керував операцією із захоплення Києва. 24 лютого він також віддав наказ на вторгнення на територію України підлеглому особовому складу, який на той час перебував на території Білорусії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці також встановили, що російський генерал у березні 2022 року проживав у селі Здвижівка Бучанського району та із захопленого дитячого садка керував бойовими діями. Також в селі Катюжанка він вручав російським військовим державні нагороди для підвищення їх морально-психологічного стану.

Вторгнення російських загарбників на територію України супроводжувалося окупацією населених пунктів, бомбардуванням цивільних об'єктів. Це призвело до загибелі мирного населення, включаючи дітей.

Офісом Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно генерал-полковника з РФ. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та плануванні, підготовці, розв'язанні та веденні агресивної війни. Такі злочини караються позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ викрила організатора агентурної мережі в Харківській області. Його інформатори, переважно пенсіонери, збирали дані про ЗСУ.

Також ми писали, що в Україні суд вперше дозволив конфіскацію майна громадянина РФ. Це перше подібне рішення в українській судовій практиці.

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