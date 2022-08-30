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Привлекал пенсионеров к сбору данных о ВСУ. Разоблачен организатор агентурной сети в Харьковской области

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Харьков, Вторник 30 августа 2022 14:50
Привлекал пенсионеров к сбору данных о ВСУ. Разоблачен организатор агентурной сети в Харьковской области Фото: СБУ разоблачила организатора агентурной сети в Харьковской области (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Контрразведка СБУ разоблачила организатора агентурной сети в Харьковской области. Его информаторы, преимущественно пенсионеры, собирали данные о ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности.

Предателем оказался 49-летний коренной харьковчанин, который с 2014 года проживает во временно оккупированном Донецке.

"В состав агентурной сети он привлекал жителей Харькова преимущественно пенсионного возраста, участников пророссийских протестных акций так называемого "антимайдана" в 2014 году, стремящихся к воссоединению бывших советских республик и восстановлению СССР", - рассказали в СБУ.

Его информаторы собирали данные о социально-политической обстановке в регионе, а также о расположении и перемещении военной техники и личного состава ВСУ.

Сам предатель был завербован и действовал по заданию представителей главного управления Генштаба ВС России.

Сейчас ему заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (госизмена).

Напомним, силовики в прифронтовых районах Николаевской области задержали агента военной разведки РФ. Он передавал врагу точные координаты школ города для так называемых "запугивающих" ракетных ударов.

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Служба безопасности Украины Харьков предатели
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