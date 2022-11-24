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Без руки, ноги або двохсотим. Окупант розповідає, як можна піти у відпустку (перехоплення)

Фото: росіянин розповів, як можна піти у відпустку окупантам (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський окупант скаржиться, що не може піти у відпустку як військовослужбовець. За його словами, додому приїхати можуть лише військові з каліцтвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Росіянин сказав, що він "на самому передку" - у Кремінній Луганській області. При цьому він там перебуває "без печатки" - відряджений до "якоїсь піхоти".

Окупант також скаржиться на постійні обстріли українських військових з мінометів та танків.

"На нас пальцем вибірково показали і відправили сюди, я не знаю, ми вчора від танка бігали - п*зда, нах*й - він з тепловізором, шматує все, нах*й", - сказав він.

Його мати питає, коли син зможе приїхати додому. Він сказав, що контракт тут не дотримується.

"Не знаю, тут кажуть, щоб у відпустку піти 8 місяців треба, нах*й тут бути... Або без руки, або без ноги, або "200-м" - така х*йня", - сказав він.

Нагадаємо, раніше окупант розповідав родичці про випадок призову на військову службу громадян з фізичними вадами та проблемами зі здоров'ям.

Крім того, росіяни вихваляються, що використовують проти ЗСУ заборонені фосфорні снаряди.

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