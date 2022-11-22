У нього одне око. Окупант розповів про призов людей із фізичними вадами, - ГУР

Російський солдат розповів родичці про випадок призову на військову службу громадян із фізичними вадами та проблемами зі здоров'ям у Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління розвідки міністерства оборони України.

"У мене в Донецьку є московська військово-лікарська комісія, російська ВКК. Ну треба, треба пацана комісувати за станом здоров'я. Наші визнали придатним і повернули його назад. У нього одне око, і одне неробоче. Воно там запалилось, те око, і його до нас сюди прислали. Тут його полікували, але людина сліпа тупо залишиться", - йдеться у перехопленні ГУР.

Раніше ми писали, що мобілізований росіянин поскаржився товаришеві, що його командир забирає в нього гроші та б'є своїх підлеглих.

Нагадаємо, що окупанти на Донбасі ґвалтують жінок та дітей. Зокрема, один із росіян розповів про групове зґвалтування 12-річної дівчинки у Кремінній Луганській області.

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