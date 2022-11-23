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Окупанти вихваляються, що використовують заборонені фосфорні снаряди: перехоплення

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Україна, Середа 23 листопада 2022 10:37
Окупанти вихваляються, що використовують заборонені фосфорні снаряди: перехоплення Фото: росіяни вихвалюються, що обстрілюють ЗСУ фосфорними снарядами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вихваляються, що використовують проти ЗСУ заборонені фосфорні снаряди. Також вони впевнені, що воюють в Україні з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові військовослужбовець 488 полку російської військової частини 13121 розповідає батькові про ситуацію під Кремінною Луганської області. За його словами, те, що показують російські ЗМІ, не відповідає дійсності.

"Наші, кажу, фосфором ще кидають. Ну, щоб випалювати їх там - 4 тисячі градусів... Цим вогнем і падає потихеньку вниз. Там навіть хто в укритті - все вигорає", - сказав окупант.

При цьому батько зазначив, що такого російське телебачення не показує. Росіяни вважають, що в Україні вони воюють з бійцями НАТО, а Польща нібито "хоче забрати в України Калінінград".

"Воюємо не з Україною, а, вважають, з Америкою... Польща, мабуть, теж що-небудь хоче у них якусь територію забрати. Що у них? Калінінград вони хочуть забрати", - розмірковують росіяни.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили вже 85 410 російських окупантів.

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