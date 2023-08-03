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Руки по лікоть в крові. В ОП висловились про заяви Росії щодо війни

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Четвер 03 серпня 2023 14:13
Руки по лікоть в крові. В ОП висловились про заяви Росії щодо війни Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Світ повинен припинити слухати, що говорить Росія, оскільки саме вона є розв'язала війну проти України й має "руки по лікоть в крові".

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Нагадаю незаперечну істину… Абсолютно не має значення, що говорить Росія, оскільки саме ця країна є єдиним автором незаконної, неспровокованої масштабної війни у Європі. Росія – безумовний агресор, чиї руки по лікоть у крові воєнних злочинів, масових убивств і знищених міст", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, саме така позиція світу щодо країни-агресора повинна визначити ставлення до війни, юридичні наслідки для режиму російського диктатора Володимира Путіна й сценарій війни.

Переговори з Росією

Як відзначив Подоляк, Україна не планує реагувати на "переговорне ниття" росіян, оскільки в цьому немає сенсу. Саме країна-окупант підриває міжнародне право та глобальний порядок безпеки, організувала широкомасштабну криваву війну й показово тероризує населення.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

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