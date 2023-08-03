Руки по локоть в крови. В ОП высказались о заявлениях России по поводу войны

Мир должен прекратить слушать, что говорит Россия, поскольку именно она развязала войну против Украины и имеет "руки по локоть в крови".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"Напомню неоспоримую истину... Абсолютно не имеет значения, что говорит Россия, поскольку именно эта страна является единственным автором незаконной, неспровоцированной масштабной войны в Европе. Россия - безусловный агрессор, чьи руки по локоть в крови военных преступлений, массовых убийств и уничтоженных городов", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, именно такая позиция мира в отношении страны-агрессора должна определить отношение к войне, юридические последствия для режима российского диктатора Владимира Путина и сценарий войны.

Переговоры с Россией

Как отметил Подоляк, Украина не планирует реагировать на "переговорное нытье" россиян, поскольку в этом нет смысла. Именно страна-оккупант подрывает международное право и глобальный порядок безопасности, организовала широкомасштабную кровавую войну и терроризирует население.

Для возобновления переговоров Россия должна: