UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В руках Путина прекращение войны в Украине, - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине твердо лежит на президенте России Владимире Путине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это в руках Путина. Он тот, кто без всякой причины начал войну. Теперь он обязан прекратить войну", - сказал Бербок.

По ее словам, Путин сам начал войну против мирного населения.

"Жестокая реальность заключается в том, что сам Путин выбрал вести войну против мирного населения и вести войну против европейского мирного порядка", - сказала она.

Также Бербок сказал, что Германия предлагает усиление военной помощи украинскому правительству.

"Мы находимся в ситуации, когда НАТО солидарно с Украиной, а с другой стороны, есть Россия, которая четко дала понять, что для них нет красных линий", - добавила она.

Раньше Бербок говорила, что ЕС увеличит помощь на вооружение для Украины до 1 млрд евро.

Также мы писали, что Германия готова обеспечить безопасность Украины после войны с Россией.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияВторжение России в Украину