У руках Путіна припинення війни в Україні, - глава МЗС Німеччини

"Це в руках Путіна. Він той, хто без жодної причини розпочав війну. Тепер він зобов’язаний припинити війну", - сказав Бербок.

За її словами, Путін сам розпочав війну проти мирного населення.

"Жорстока реальність полягає в тому, що сам Путін вибрав вести війну проти мирного населення і вести війну проти європейського мирного порядку", - сказала вона.

Також Бербок сказав, що Німеччина пропонує посилення військової допомоги українському уряду.

"Ми знаходимося в ситуації, коли НАТО солідарно з Україною, а з іншого боку, є Росія, яка чітко дала зрозуміти, що для них немає червоних ліній", - додала вона.