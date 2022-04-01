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У руках Путіна припинення війни в Україні, - глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні твердо лежить на президенті Росії Володимирі Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це в руках Путіна. Він той, хто без жодної причини розпочав війну. Тепер він зобов’язаний припинити війну", - сказав Бербок.

За її словами, Путін сам розпочав війну проти мирного населення.

"Жорстока реальність полягає в тому, що сам Путін вибрав вести війну проти мирного населення і вести війну проти європейського мирного порядку", - сказала вона.

Також Бербок сказав, що Німеччина пропонує посилення військової допомоги українському уряду.

"Ми знаходимося в ситуації, коли НАТО солідарно з Україною, а з іншого боку, є Росія, яка чітко дала зрозуміти, що для них немає червоних ліній", - додала вона.

Раніше Бербок казала, що ЄС сьогодні збільшить допомогу на озброєння для України до 1 млрд євро.

Також ми писали, що Німеччина готова забезпечити безпеку України після війни з Росією.

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