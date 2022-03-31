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Германия готова обеспечить безопасность Украины после войны с Россией, - глава МИД

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Берлин, Четверг 31 марта 2022 06:59
Германия готова обеспечить безопасность Украины после войны с Россией, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов обеспечить безопасность Украины после войны с Россией. Она также отметила, что нельзя доверять российским заявлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

"Если нужные гарантии (безопасности Украины - ред.), то Германия тоже будет там и даст гарантии", - цитирует издание заявление Бербок.

Глава немецкого МИД выразила полную солидарность Украине в противостоянии с Россией. Бербок добавила, что нельзя доверять заявлениям о гарантиях безопасности. По ее словам, российские представители имеют ввиду совсем другое, чем украинская сторона.

Напомним, ранее глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что для безопасности Украины нужны большие гаранты.

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