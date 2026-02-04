Рука Кремля? У Німеччині двоє чоловіків пошкодили кілька кораблів воєнного флоту

У Німеччині затримали двох чоловіків, яких звинувачують у спробі вивести з ладу одразу кілька кораблів ВМС Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Прокуратура Гамбурга заявила, що 37-річного громадянина Румунії та 54-річного громадянина Греції було заарештовано відповідно в Гамбурзі та у селі на півночі Греції. Правоохоронці також обшукали кілька об'єктів в Німеччині, Греції та Румунії.

Прокурори вважають, що підозрювані працювали в порту Гамбурга та здійснювали акти саботажу на кількох корветах ВМС Німеччини. Серед пошкоджень – засипання кілограмів піску в двигуни, проколи водопроводів, зняття кришок паливних баків та виведення з ладу запобіжників.

Зараз офіційних версій, хто стоїть за диверсією, немає, але в німецькому політикумі підозрюють, що це може бути Росія.

"Спосіб дій та очевидна мета відповідають російській схемі використання цілеспрямованих актів саботажу проти військово важливої ​​та критично важливої ​​інфраструктури Німеччині за допомогою гібридних методів", - заявив німецький депутат Родеріх Кізеветтер.

Згідно з дослідженням, у Європі зафіксовано щонайменше 145 випадків саботажу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Ці дії, як правило, не призводили до смертельних випадків, чи травм, але впливали на роботу військової техніки та різних об'єктів інфраструктури.