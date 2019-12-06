Руис оказался тяжелее Джошуа на 21 кг перед реваншем

Действующий чемпион WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис и бывший обладатель этих поясов Энтони Джошуа прошли традиционную процедуру взвешивания накануне их реванша. Об этом сообщается в Twitter промоутерской компании Matchroom Boxing.

Вес мексиканца составил 128,68 кг, британца - 107,501 кг. Таким образом разница в их весе составила 21,18 кг.

При этом по сравнению с первым боем Руис стал тяжелее почти на 7 кг, а Джошуа скинул 4,9 кг. Отметим, что оба боксера заявляли о своем намерении сбросить вес перед реваншем.

Бой Джошуа и Руиса пройдет Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 7 декабря 2019 года. В первом поединке мексиканец неожиданно победил британца техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Это был дебютный поединок для Джошуа в США и первое поражение в профессиональной карьере.

Энди Руис стал первым в истории мексиканцем и вторым латиноамериканцем (после однофамильца Джона Руиса), сумевшим завоевать чемпионский титул в тяжелом весе.

Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение. На счету Джошуа 23 поединка, в которых он одержал 22 победы (в том числе 21 нокаутом) и также потерпел одно поражение.