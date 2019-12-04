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Джошуа и Руис провели открытую тренировку перед реваншем

Новости » Спорт     04.12.2019 - 10:25
Джошуа и Руис провели открытую тренировку перед реваншем
Фото: Руис - Джошуа в первом бою (matchroomboxing.com)

Боксеры активно готовятся к своему второму бою

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис и бывший обладатель этих поясов Энтони Джошуа провели открытую тренировку в преддверии боя-реванша. Об этом в Twitter сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

Британец во время своей тренировки не проявлял чрезмерной активности, после чего скрыться от внимания публики.

Действующий чемпион продемонстрировал отличную скорость рук.

Ответный бой Джошуа и Руиса пройдет Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 7 декабря 2019 года. В июне мексиканец неожиданно победил британца техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Это был дебютный поединок для Джошуа в США и первое поражение в профессиональной карьере.

Энди Руис стал первым в истории мексиканцем и вторым латиноамериканцем (после однофамильца Джона Руиса), сумевшим завоевать чемпионский титул в тяжелом весе.

Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение. На счету Джошуа 23 поединка, в которых он одержал 22 победы (в том числе 21 нокаутом) и также потерпел одно поражение.

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