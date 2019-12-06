Руїс виявився важчим за Джошуа на 21 кг перед реваншем

Чинний чемпіон WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Енді Руїс і колишній володар цих поясів Ентоні Джошуа пройшли традиційну процедуру зважування напередодні їхнього реваншу. Про це повідомляється у Twitter промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Вага мексиканця склав 128,68 кг, британця - 107,501 кг. Таким чином різниця у їхній вазі склала 21,18 кг.

При цьому в порівнянні з першим боєм Руїс став важчим майже на 7 кг, а Джошуа скинув 4,9 кг. Відзначимо, що обидва боксери заявляли про свій намір скинути вагу перед реваншем.

Бій Джошуа і Руїса пройде Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 7 грудня 2019 року. У першому поєдинку мексиканець несподівано переміг британця технічним нокаутом в сьомому раунді та відібрав у нього чемпіонські пояси. Це був дебютний поєдинок для Джошуа в США і перша поразка в професійній кар'єрі.

Енді Руїс став першим в історії мексиканцем і другим латиноамериканець (після однофамільця Джона Руїса), який зумів завоювати чемпіонський титул у важкій вазі.

Руїс за свою професійну кар'єру провів 34 бої, здобувши в них 33 перемоги (у тому числі 22 нокаутом) і зазнавши однієї поразки. На рахунку Джошуа 23 поєдинки, в яких він здобув 22 перемоги (у тому числі 21 нокаутом) і також зазнав однієї поразки.