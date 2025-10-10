Без руху на лівий берег не лише через тривогу: метро Києва запрацює з низкою обмежень

Удар РФ по Києву 10 жовтня

Нагадаємо, що росіяни, починаючи з пізнього вечора 9 жовтня, почали атаки по Києву. Ворог запустив у напрямку столиці дрони, через що неодноразово було чутно вибухи. Відомо, шо в результаті обстрілу столиці поранення отримали 9 осіб.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що внаслідок російських ударів повністю зникла електроенергія на лівому березі Києва.

Зазначається, що головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури. У Міненерго зазначили, що сьогодні вночі російські військові масово атакують об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Більше подробиць про нічний масований обстріл столиці – читайте у матеріалі РБК-Україна.