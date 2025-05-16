Рухаються з півночі та півдня: у низці областей тривога через атаку "Шахедів"

Російські загарбники у ніч проти 16 травня запустили дрони-камікадзе з двох напрямків у бік України для чергової повітряної атаки. У кількох областях була оголошена тривога через загрозу ударів "Шахедами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Військові цієї ночі спочатку інформували про фіксацію руху ударних безпілотників противника з північного напрямку, зокрема з території Курської області РФ, та за південного, які російські окупанти запускали з тимчасово підконтрольних районів Херсонської області.
Ворожі дрони-камікадзе фіксувалися в центральній частині Харківської області, на півночі Донецької області, у Сумській області.
Також у Повітряних силах попереджали мешканців Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей про загрозу атак противника із застосуванням ударних БПЛА з різних напрямків.
О 01:33 військові заявили про рух безпілотників противника у бік міста Павлоград Дніпропетровської області.
О 01:40 військові оновили дані щодо руху дронів-камікадзе ворога. Вказується, що ударні БПЛА фіксуються:
Крім того, військові повідомили про рух БПЛА ворога зі сходу у бік міста Чернігів. Також про рух дронів-камікадзе зі сходу у бік міста попередили мешканців Полтави.
"В акваторії Чорного моря з ТОТ Херсонщини ворожі БПЛА, курс - західний / північно-західний", - передали у Повітряних силах о 01:56.
О 02:20 Повітряні сили представили оновлені дані щодо руху ударних БПЛА противника. Так, дрони-камікадзе росіян були помічені:
Представники місцевої влади в областях, де оголошена повітряна тривога, закликають громадян перебувати в укриттях та дотримуватися правила щодо "двох стін".
Станом на зараз карта повітряної тривоги в України виглядає так:
Також зазначимо, в моніторингових групах пишуть про можливу масовану атаку ударними безпілотниками цієї ночі, та повідомляють, що ворог запустив по Україні понад сто дронів-камікадзе.
Як повідомлялося раніше, минулої ночі російські загарбники запустили по Україні 110 безпілотників під час чергової повітряної атаки. "Шахеди" атакували з чотирьох напрямків - з російських міст Брянськ, Курськ, Орел та Міллерово.
Завдяки роботі сил та засобів ППО ЗСУ були збиті 62 БПЛА, ще 29 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Також нагадаємо, що на тлі тієї дронової атаки вже під ранок 15 травня лунали вибухи у Луцьку.
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