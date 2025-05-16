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Движутся с севера и юга: в ряде областей тревога из-за атаки "Шахедов"

Иллюстративное фото: в ряде областей тревога из-за дроновую атаку (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики в ночь на 16 мая запустили дроны-камикадзе с двух направлений в сторону Украины для очередной воздушной атаки. В нескольких областях была объявлена тревога из-за угрозы ударов "Шахедами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные этой ночью сначала информировали о фиксации движения ударных беспилотников противника с северного направления, в частности с территории Курской области РФ, и с южного, которые российские оккупанты запускали с временно подконтрольных районов Херсонской области.

Вражеские дроны-камикадзе фиксировались в центральной части Харьковской области, на севере Донецкой области, в Сумской области.

Также в Воздушных силах предупреждали жителей Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей об угрозе атак противника с применением ударных БПЛА с разных направлений.

В 01:33 военные заявили о движении беспилотников противника в сторону города Павлоград Днепропетровской области.

Данные о движении "Шахедов"

В 01:40 военные обновили данные о движении дронов-камикадзе врага. Указывается, что ударные БПЛА фиксируются:

  • в центральной части Харьковской области и на востоке (курс - западный/юго-западный),
  • на севере Донецкой области (курс - западный),
  • из Курской области заходят в воздушное пространство Сумской области (курс - западный/юго-западный),
  • на востоке Черниговской области (курс - западный/юго-западный),
  • на юго-востоке Полтавской области (курс - курс - западный / юго-западный / северо-западный),
  • на востоке Днепропетровской области (курс - юго-западный).

Кроме того, военные сообщили о движении БПЛА врага с востока в сторону города Чернигов. Также о движении дронов-камикадзе с востока в сторону города предупредили жителей Полтавы.

"В акватории Черного моря с ВОТ Херсонской области вражеские БПЛА, курс - западный / северо-западный", - передали в Воздушных силах в 01:56.

Представители местной власти в областях, где объявлена воздушная тревога, призывают граждан находиться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".

По состоянию на сейчас карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Также отметим, в мониторинговых группах пишут о возможной массированной атаке ударными беспилотниками этой ночью, и сообщают, что враг запустил по Украине более ста дронов-камикадзе.

Прошла атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, минувшей ночью российские захватчики запустили по Украине 110 беспилотников во время очередной воздушной атаки. "Шахеды" атаковали с четырех направлений - из российских городов Брянск, Курск, Орел и Миллерово.

Благодаря работе сил и средств ПВО ВСУ были сбиты 62 БПЛА, еще 29 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Также напомним, что на фоне той дроновой атаки уже под утро 15 мая раздавались взрывы в Луцке.

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Воздушная тревогаАтака дронов