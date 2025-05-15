Росія вночі атакувала Україну більше ніж сотнею дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 15 травня російські терористи запустили проти України 110 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Дрони атакували з чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 8 ранку підтверджено збиття 62 безпілотників . Також 29 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Під час обстрілу дрони атакували з напрямків російських міст Брянськ, Курська, Орел та Міллерово.

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно здійснює обстріли території України, застосовуючи широкий арсенал озброєння - від ракет різного типу до артилерії й авіаційних бомб. Під удари часто потрапляють цивільна інфраструктура, житлові квартали, лікарні та об’єкти енергетики.

Окрему загрозу становлять щоденні атаки дронів-камікадзе, які ворог здебільшого запускає вночі. Наприклад, у ніч на 14 травня Україну атакували балістична ракета Іскандер-М/KN-23 із Криму та 145 ударних БпЛА типу Shahed. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 80 дронів.

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