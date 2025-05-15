Росія вночі атакувала Україну більше ніж сотнею дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 15 травня російські терористи запустили проти України 110 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Дрони атакували з чотирьох напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу дрони атакували з напрямків російських міст Брянськ, Курська, Орел та Міллерово.
До відбиття атаки залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 8 ранку підтверджено збиття 62 безпілотників. Також 29 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Через ворожий обстріл постраждали:
- Сумська;
- Дніпропетровська;
- Полтавська;
- Київська;
- Івано-Франківська області.
Обстріли України з боку Росії
Росія регулярно здійснює обстріли території України, застосовуючи широкий арсенал озброєння - від ракет різного типу до артилерії й авіаційних бомб. Під удари часто потрапляють цивільна інфраструктура, житлові квартали, лікарні та об’єкти енергетики.
Окрему загрозу становлять щоденні атаки дронів-камікадзе, які ворог здебільшого запускає вночі. Наприклад, у ніч на 14 травня Україну атакували балістична ракета Іскандер-М/KN-23 із Криму та 145 ударних БпЛА типу Shahed. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 80 дронів.
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