Рухани назвал условия для переговоров с США

заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает Reuters.

По его словам, переговоры возможны только в случает отмены американских санкций.

глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Иран выйдет из заключенной в 2015 году ядерной сделки, если другие страны-участники соглашения не будут защищать интересы Тегерана.

Ранее сообщалось, что в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

РБК-Украина сообщало, что глава МИД Ирана Мухаммад аль-Хаким заявил, что Багдад готов выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он добавил, что Багдад не считает "экономическую блокаду" Ирана плодотворной, намекнув на антииранские санкции США