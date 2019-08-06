ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рухані назвав умови для переговорів з США

Новини » Політика    06.08.2019 - 10:17
Рухані назвав умови для переговорів з США
Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

Президент Ірану заявив, що "війна з Іраном - мати всіх воєн"

Якщо Сполучені Штати Америки хочуть вести переговори з Іраном, тоді вони повинні зняти всі санкції. Про це заявив президент Ірану Хасан Рухані, передає Reuters.

За його словами, переговори можливі лише в разі скасування американських санкцій.

"Мир з Іраном - мати всього світу, а війна з Іраном - мати всіх воєн", - заявив Рухани.

Нагадаємо, глава іранського МЗС Мохаммад Джавад Зариф заявляв, що Іран вийде з укладеної в 2015 році ядерної угоди, якщо інші країни-учасники угоди не будуть захищати інтереси Тегерана.

Раніше повідомлялося, що у США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

РБК-Україна повідомляло, що глава МЗС Ірану Мохаммад аль-Хакім заявив, що Багдад готовий виступити посередником між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Він додав, що Багдад не вважає "економічну блокаду" Ірану плідною, натякнувши на антиіранські санкції США

Китай пообіцяв контрзаходи, якщо США розмістять ракети в тихоокеанському регіоні Мінфін США визнав Китай валютним маніпулятором
Новини України Сполучені Штати АмерикиІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся