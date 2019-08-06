Рухані назвав умови для переговорів з США

Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

Президент Ірану заявив, що "війна з Іраном - мати всіх воєн"

Якщо Сполучені Штати Америки хочуть вести переговори з Іраном, тоді вони повинні зняти всі санкції. Про це заявив президент Ірану Хасан Рухані, передає Reuters.

За його словами, переговори можливі лише в разі скасування американських санкцій.

"Мир з Іраном - мати всього світу, а війна з Іраном - мати всіх воєн", - заявив Рухани.

Нагадаємо, глава іранського МЗС Мохаммад Джавад Зариф заявляв, що Іран вийде з укладеної в 2015 році ядерної угоди, якщо інші країни-учасники угоди не будуть захищати інтереси Тегерана.

Раніше повідомлялося, що у США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

РБК-Україна повідомляло, що глава МЗС Ірану Мохаммад аль-Хакім заявив, що Багдад готовий виступити посередником між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Він додав, що Багдад не вважає "економічну блокаду" Ірану плідною, натякнувши на антиіранські санкції США