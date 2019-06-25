Рухани назвал политику Трампа по Ирану выражением отчаяния

Президент Ирана Хасан Рухани, комментируя новые санкции Соединенных Штатов Америки, назвал политику президента США Дональда Трампа выражением отчаяния. Об этом сообщает ВВС.

Так, Рухани осудил новые американские санкции, назвав их "бессмысленными".

"Иранский президент Рухани с презрением отреагировал на последние санкции со стороны США. Санкции против верховного лидера Ирана он назвал бесполезными и бессмысленными, а против главы Министерства иностранных дел - такими, что лишь закроют возможность дипломатических переговоров. Политику президента США Дональда Трампа Рухани назвал выражением отчаяния", - пишет издание.

Кроме того, иранский президент назвал Белый дом "умственно отсталым".

Напомним, представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что санкции США против Ирана навсегда закрывают путь для дипломатии. Он подчеркнул, что Трамп уничтожает все международные механизмы, "призванные поддерживать мир и стабильность на планете".

Как писало РБК-Украина ранее, США ввели санкции в отношении управления высшего руководителя Ирана, что предусматривает также дальнейшие санкции в отношении лиц, связанных с этим ведомством.

Подчеркнем, 24 июня глава США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана. До этого Трамп одобрил наступательный кибер-удар, который отключил компьютерные системы Ирана, используемые для управления запуском ракет.